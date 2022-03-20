София, , 21:45 — REGNUM Правительство Болгарии призывает жителей черноморских районов страны проявить бдительность в связи с опасностью подрыва судов на украинских морских минах. Об этом 20 марта пишет ТАСС.

Морская мина Navylive.dodlive.mil

«Просим население в районах Добрича, Варны и Бургаса проявлять бдительность. При обнаружении подозрительных сферических объектов в воде или на берегу, просим граждан сообщать о происшествии на телефон экстренных служб «112», — говорится в сообщении. Власти Болгарии уверяют, что все необходимые меры по контролю над морскими границами страны уже приняты. Помимо этого, они заявили о готовности к проведению специальных операций по обезвреживанию опасных объектов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВМС Украины установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. После этого ФСБ России подчеркнула, что из-за сильного течения сорванные мины может унести в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна.

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