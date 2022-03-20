Виго, Испания, 20 марта, 2022, 21:31 — ИА Регнум. 20 марта в Виго на стадионе «Балаидос» «Сельта» в матче 29-го тура испанской Примеры 2021/22 сыграла вничью с «Бетисом» из Севильи. Основное время встречи завершилось со счетом 0:0.

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Желтые карточки получили Вильям Карвалью, Херман Песселья и Хосе Фонтан. На матче работала бригада арбитров во главе с Рикардо Бенгоэчеа. Ассистенты главного судья — Роберто дель Паломар и Хон Нунес.

Статистика матча («Сельта"/ «Бетис»)

Удары 9/7

Удары в створ 3/1

Владение 52%/48%

Угловые 2/2

Нарушения 12/12

Стартовые составы команд:

«Сельта»: Матиас Дитуро, Уго Мальо, Нестор Араухо (Джейсон Мурильо, 68'), Джозеф Аиду, Хосе Фонтан, Денис Суарес, Фран Бельтран (Орбелин Пинеда, 86'), Нолито (Ренато Тапиа, 67'), Брайс Мендес, Яго Аспас, Санти Мина (Тиаго Гальярдо, 72').

«Бетис»: Клаудио Браво, Марк Бартра, Херман Песселья, Эктор Беллерин, Хуан Миранда, Поль Акуоку, Хуанми (Хоакин, 76'), Серхио Каналес (Диего Лаинес, 83'), Вильям Карвалью, Гидо Родригес, Борха Иглесиас (Виллиан Жозе 90').