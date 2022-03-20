Манила, 20 марта, 2022, 21:09 — ИА Регнум. На острове Лейте (Филиппины) произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает 20 марта Геологическая служба США.

Землетрясение

Отмечается, что эпицентр располагался в 128 км к северо-востоку от города Себу. Очаг залегал на глубине 10 км.

Сведения о пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не поступали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 20 марта около берегов архипелага Тонга в Тихом океане были зафиксированы подземные точки магнитудой 5,9.

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