* запрещённая в России организация

Москва, 20 марта, 2022, 20:28 — ИА Регнум. Военнослужащие Вооруженных сил России завершают разгром националистического батальона «Донбасс» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил 20 марта официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

«Подразделения российских Вооруженных Сил завершают разгром националистического батальона «Донбасс» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — сказал он на брифинге.

Конашенков добавил, что в течение дня российские военнослужащие продвинулись на 12 км, вышли на рубеж Никольское и во взаимодействии с подразделениями Донецкой Народной Республики блокировали с трех сторон населенный пункт Сладкое. Уничтожено до 60 боевиков, два танка, три БМП, шесть орудий полевой артиллерии и минометов националистов.

«В настоящее время ведут бой с остатками боевиков и подразделениями 54-й отдельной механизированной бригады украинских войск за овладение населенными пунктами Сладкое, Новоукраинка и Шахтерское», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.