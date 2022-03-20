Тирана, 20 марта, 2022, 20:10 — ИА Регнум. Министр энергетики и инфраструктуры Албании Белинда Балуку 20 марта заявила, что в связи с энергетическим кризисом в стране отключат ночное освещение на некоторых автомагистралях. Об этом сообщает албанское новостное агентство Lapsi.

Ночная дорога

По данным журналистов, без освещения останутся трассы Тирана — Дуррес, Плепа — Кавая — Рогожина, Лин — Поградец, Корча — Эрсека и другие. Также будет выключено ночное освещение на байпасе в Фиере, а также на участках Леж — Шенджин, Шкодра — Хан и Хотит.

Сообщается, что в ближайшие две недели в стране не будет осадков, что негативно скажется на выработке электроэнергии ГЭС. В связи с этим правительство постановило о дополнительной закупке электроэнергии на международных рынках. При этом Балуку гарантировала, что цены на электроэнергию для домохозяйств останутся прежними.

Энергетический кризис в Европе начался еще в 2021 году.