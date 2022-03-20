Оренбург, 20 марта, 2022, 19:41 — ИА Регнум. В Оренбургской области от COVID-19 вылечился ещё 1581 пациент. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего с начала пандемии болезнь победили уже 185 034 человека. А выявили коронавирус у 206 963 граждан.

В стационарах находятся 555 пациентов. Скончался от ковида уже 3831 гражданин.