Лейпциг, Германия, , 19:33 — REGNUM 20 марта немецкий футбольный клуб «Ред Булл Лейпциг» под руководством Доменико Тедеско сыграл вничью с франкфуртским «Айнтрахтом». Матч 27-го тура Бундеслиги 2021/22 завершился со счетом 0:0.

Игроки «РБ Лейпциг» Dierotenbullen.com

Желтые карточки получили Конрад Лаймер, Эван Н’Дика, Мартин Хинтереггер, Айдин Хрустич, Йенс Хауге и Кристиян Якич.

Статистика матча («РБ Лейпциг"/ «Айнтрахт»)

Удары 14/5

Удары в створ 7/0

Владение 54%/46%

Угловые 3/2

Нарушения 6/21

Составы команд:

«РБ Лейпциг»: Петер Гулачи, Мохамед Симакан, Вилли Орбан, Йошко Гвардиол, Анхелиньо, Дани Ольмо (Доминик Шобослаи, 84'), Конрад Лаймер (Амаду Хайдара, 84'), Бенджамин Хенрихс, Кевин Кампль (Эмиль Форсберг, 60'), Кристофер Нкунку, Андре Силва (Юссуф Поульсен, 72').

«Айнтрахт»: Кевин Трапп, Эван Н’Дика, Мартин Хинтереггер, Тута, Кристиян Якич, Филип Костич, Даити Камада (Штефан Ильзанкер, 89'), Себастьян Роде (Айдин Хрустич, 46'), Йеспер Линдстрем (Йенс Хауге, 66'), Ансгар Кнауфф (Кристофер Ленц, 80'), Рафаэль Борре (Сам Ламмерс, 89').

«Ред Булл Лейпциг», набрав 45 очков, поднялся на четвертую позицию в турнирной таблице Бундеслиги. «Айнтрахт» с 38-ю очками располагается четырьмя строчками ниже.