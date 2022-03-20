Москва, , 19:25 — REGNUM Сегодня, 20 марта, в Москве на стадионе «ВТБ Арена» футбольный клуб «Динамо» в матче 22-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 сыграет с «Ростовом». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Диего Лаксальт Soccer.ru

Стартовые составы команд:

«Динамо»: Антон Шунин, Диего Лаксальт, Сергей Паршивлюк, Фабиан Бальбуэна, Роман Евгеньев, Даниил Фомин, Себастьян Шиманьский, Никола Моро, Вячеслав Грулев, Арсен Захарян, Константин Тюкавин.

«Ростов»: Сергей Песьяков, Максим Осипенко, Александр Сильянов, Роман Тугарев, Хорен Байрамян, Виктор Мелехин, Андрей Лангович, Данил Глебов, Дмитрий Полоз, Кирилл Щетинин, Николай Комличенко.

Для 29-летнего флангового атакующего защитника сборной Уругвая Диего Лаксальта этот матч станет первым с сентября прошлого года, в котором футболист выйдет на поле с первых минут. Лаксальт выступает за «Динамо» с 1 июля 2021 года после перехода из «Милана» за 3,5 миллиона евро.