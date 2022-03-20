Москва, 20 марта, 2022, 18:52 — ИА Регнум. Следственный комитет Российской Федерации возбудил два уголовных дела по фактам массированных обстрелов Донбасса украинскими националистами. Об этом 20 марта пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу СК.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«В связи с преступными действиями украинских силовиков в Донбассе Следственным комитетом возбуждено еще два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)», — говорится в официальном сообщении пресс-службы СК РФ.

Сообщается, что в период 19−20 марта 2022 года служащие украинских военных формирований устроили прицельные обстрелы Донбасса из тяжёлых видов вооружения. В результате обстрелов в городах Донецк, Горловка, Макеевка, Докучаевск, Ясиноватая и Мариуполь, Еленовка, поселка Новотроицкое Донецкой Народной Республики погиб один и пострадали 12 мирных жителей. Помимо этого, были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.