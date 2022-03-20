София, 20 марта, 2022, 18:02 — ИА Регнум. В районе горнолыжного курорта «Медвежонок» в Благоевградской области Болгарии на западе страны смертельное ранение получил турист. Об этом 20 марта сообщает БНР.

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По предварительным данным, инцидент произошел в ночь на 20 марта. При этом турист не получил видимых телесных повреждений.

«Смерть наступила в результате остановки сердца», — отмечено в заявлении судмедэкспертизы Благоевграда.

Национальность погибшего человека не уточняется.

Ведется следствие.