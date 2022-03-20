Кемерово, 20 марта, 2022, 17:17 — ИА Регнум. В Кемеровской области, по данным на сегодня, 20 марта, на лечении находятся 8823 пациента с коронавирусом. Об этом сообщил региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Отметим, что днём ранее, 19 марта, медицинскую помощь получали 9008 пациентов с коронавирусом.

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За прошедшие сутки было выявлено 277 новых случаев заражения коронавирусом (всего — 154 807 случаев), 459 человек выздоровели (всего — 143 767 человек).