Москва, 20 марта, 2022, 16:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе проведет совещание с правительством, передает телеканал «Россия 1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Также сообщается, что глава государства встретится с постоянными членами Совбеза РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности обсудил международную обстановку и спецоперацию на Украине.

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