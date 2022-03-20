Путин на следующей неделе проведет совещание с правительством
Москва, 20 марта, 2022, 16:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе проведет совещание с правительством, передает телеканал «Россия 1».
Дарья Антонова ИА REGNUM
Владимир Путин
Также сообщается, что глава государства встретится с постоянными членами Совбеза РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности обсудил международную обстановку и спецоперацию на Украине.
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