Пермь, 20 марта, 2022, 14:58 — ИА Регнум. В Пермском крае от COVID-19 излечились ещё 1112 пациентов. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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К 20 марта в крае выздоровели уже 335 989 граждан. А число заразившихся коронавирусом с начала пандемии достигло 353 336 человек.

В тяжёлом состоянии госпитализированы 107 пациентов. Скончался от ковида 8591 гражданин.