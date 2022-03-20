Анкара, , 14:49 — REGNUM Более трех тысяч (3183) населенных пунктов в Восточной Анатолии Турции оказались отрезаны от мира из-за сильного снегопада. Об этом 20 марта сообщило крупнейшее турецкое информационное агентство Anadolu со ссылкой на власти илов на востоке и юго-востоке страны.

Снегопад cocoparisienne

Как сообщает ИА Красная Весна, наиболее острая ситуация сложилась в иле Эрзурум, где отрезанным от мира оказался 1421 населенный пункт. Также заблокированными оказались населенные пункты в илах Агры (362), Карс (240), Ардахан (157), Ван (318), Ыгдыр (42), Билтис (248) и Муш (199).

Также сообщается, что в иле Хаккаре, граничащем с Ираком и Ираном, отрезаны от мира оказались еще 196 поселков.