Челябинск, 20 марта, 2022, 14:23 — ИА Регнум. В Челябинской области коронавирус победили ещё 745 граждан. Об этом сообщает оперштаб.

Коронавирус

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Всего в регионе от COVID-19 исцелились уже 291 152 пациента. А выявили болезнь у 312 264 человек.

Больных COVID-19 к 20 марта насчитывается 12 496 человек. Скончались от ковида ещё 14 граждан.