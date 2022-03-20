Красноярск, 20 марта, 2022, 14:07 — ИА Регнум. В Красноярском крае за сутки подтверждено 15 новых летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUMсообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего за время пандемии, таким образом, в регионе скончались 10 398 носителей коронавируса.

Общее число подтверждённых случаев инфицирования достигло 356 386. За сутки выявлен 451 новый случай, 42 заразившихся госпитализировали в ковидные стационары.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 341 238 жителей Красноярского края, в том числе 1319 за сутки.