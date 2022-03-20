Салехард, 20 марта, 2022, 12:24 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию к 20 марта за сутки госпитализировано 22 человека с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечится 170 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Vk.com/mihailohlopkov Операционный блок в ковидном отделении больницы

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Выздоровели за сутки 802 ямальца. Заразились коронавирусом 228 человек — на 37 меньше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых пять вахтовиков.

С начала пандемии в ЯНАО на 20 марта зарегистрирован 134 301 случай заражения коронавирусом, выздоровели 126 307 человек, 1027 скончались (на одного человека больше, чем днём ранее).