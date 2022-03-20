Сток-он-Трент, Великобритания, 20 марта, 2022, 12:01 — ИА Регнум. 45-летний немецкий специалист Даниель Фарке, возглавлявший до недавнего времени «Краснодар», может возглавить «Сток Сити», выступающий в Чемпионшипе 2021/22. Об этом 20 марта сообщило издание The Sun.

ФК «Краснодар»

Даниель Фарке возглавил «Краснодар» 13 января 2022 года. В тренерская штаб немца вошли Эдмунд Риемер, Кристофер Джон и Крис Домогалла. 2 марта Фарке и весь его тренерский штаб расторгли контракты с клубом по обоюдному согласию, не проведя ни одного официального матча.

На данный момент «Сток Сити» с тринадцатью победами и 49-ю набранными очками занимает пятнадцатое место в турнирной таблице второго дивизиона Англии. Лучшим бомбардиром команды с одиннадцатью забитыми мячами в 44-х матчах является 23-летний нападающий сборной Шотландии Джакоб Браун.