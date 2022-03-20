Калуга, 20 марта, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В Калужской области за минувшие сутки госпитализированы 25 ковид-пациентов, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 20 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 172 человека. Днём ранее, 19 марта, в регионе было зарегистрировано 187 случаев заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 99 744 человека, 85 981 человек выздоровел.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умер один человек. Всего с начала пандемии в регионе скончался 1 391 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.