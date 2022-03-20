Ханты-Мансийск, 20 марта, 2022, 11:54 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 20 марта госпитализировали 23 больных с COVID-19, 1031 человек выписано по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Александр Куликов ИА REGNUM В инфекционном госпитале

Следите за развитием событий в трансляции: «COVID-19 отступает: все новости о коронавирусе в России и мире»

За минувшие сутки в Югре выявлено 265 новых случаев заражения коронавирусом, на 165 человек меньше, чем днём ранее. По числу заражений коронавирусом лидером в регионе на 20 марта является Сургуте — 54.

С начала пандемии в Югре к 20 марта насчитывается 204 632 случаев лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 194 157 пациентов, 2493 скончались (на шесть пациентов больше, чем днём ранее).