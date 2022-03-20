Тюмень, 20 марта, 2022, 11:42 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки зафиксировано 1286 вылечившихся ковидных пациентов, 59 госпитализировано с COVID-19. Об этом 20 марта сообщает региональный оперативный штаб.

Publicdomainpictures.net Госпиталь

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За сутки на 20 марта коронавирус выявили у 453 тюменцев. Это на пять человек меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 20 марта коронавирус выявили у 182 171 человек, выздоровели 163 196 пациентов, скончались 4 142 (на семь человек больше, чем днём ранее).