Абакан, 20 марта, 2022, 10:00 — ИА Регнум. В Хакасии за минувшие сутки после COVID-19 выздоровели 44 пациента, выявлено 92 новых случая заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

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Большинство новых носителей были обследованы после появления симптомов заболевания, либо они входили в число контактных лиц.

«3 факта заражения зарегистрировано при плановом мониторинге, 12 — при самостоятельном обследовании», — добавили в правительстве.

Коэффициент распространения инфекции за последние четыре дня составил 1,0. Общее число подтверждённых случаев инфицирования с начала года, таким образом, достигло 32 333.