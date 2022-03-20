Барнаул, 20 марта, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По состоянию на 20 марта 2022 года за сутки выявлены 487 новых носителей (на 12 человек меньше, чем сутками ранее). Число тестирований сократилось с 6111 до 4697 (на 1414 меньше, чем сутками ранее). Количество заболевших пневмонией и ОРВИ увеличилось: 31 410 (на 19 за сутки) и 208 011 (на 371 за сутки) соответственно.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Число тяжелобольных увеличилосбь до 300 (+2 за сутки). Из них 129 подключен к аппаратам ИВЛ (-2 за сутки).

По прежнему много смертей. Общее число жертв SARS-CoV-2 в крае уже достигло 9855 человек, причём 14 из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Число госпитализаций в инфекционные госпитали с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией сократилось до 1374 жителей края (-2 за сутки). Кроме этого, 120 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях (+3 за сутки).

Заболеваемость среди детей снизилась: всего на Алтае выявлено уже 38 969 зараженных коронавирусом (+104 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 257 384 человека, выздоровели 238 333 человека (+471 за сутки).

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