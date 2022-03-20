Барнаул, 20 марта, 2022, 09:55 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживают более двух миллионов человек, по состоянию на 20 марта 2022 года вакцинированы 1 382 172 человек (+3967 за двое суток), следует из данных оперштаба региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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Из общего числа привитых 56 595 жителей региона получили первую прививку (+971 за двое суток). Число полностью привитых граждан составило 1 228 769 (+1764 за двое суток получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»).

Также известно о 96 808 ревакцинированных (+1232 за двое суток).

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