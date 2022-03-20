Таганрог, Ростовская область, 20 марта, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Сотрудники организации «Казаки Дона» совместно с активистами из числа офицеров запаса доставили гуманитарную помощь беженцам, эвакуированным из Волновахи и пригородов Мариуполя в Ростовскую область, передаёт ИА REGNUM.

Александр Полегенько ИА REGNUM Гуманитарная помощь для беженцев Донбасса

Казаки прибыли с гуманитарным грузом в один из пунктов размещения, развёрнутый в Таганроге. Людей временно разместили на базе одной из спортивных школ города. В ПВР приют нашли более 100 человек. Это женщины, дети и пожилые люди. По словам беженцев, ВСУ всячески препятствовали эвакуации мирных жителей, уничтожали жилые дома, оставляя людей без крова.

Казачьи активисты привезли беженцам продукты питания и предметы первой необходимости.