Москва, 20 марта, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву выразил надежду на укрепление российско-узбекистанского партнерства и союзничества.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Убежден, что будем и впредь всемерно укреплять российско-узбекистанское стратегическое партнерство и союзничество. Это, несомненно, отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле обеспечения мира и стабильности в Центральной Азии», — отметил Путин, телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Путин поздравил Мирзиёева с 30-летней годовщиной установления дипломатических отношений между Россией и Узбекистаном и подчеркнул, что за последние десятилетия страны накопили значительный опыт сотрудничества на всех направлениях.

Также Путин пожелал всем гражданам Узбекистана благополучия и процветания.