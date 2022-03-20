Салехард, 20 марта, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Ямальские тундровики-кочевники получат дополнительную выплату. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Пресс-служба администрации Ямальского района Тундровики в поисках оленей

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Мера поддержки предусмотрена для двух категорий граждан. Одна из них адресована пожилым тундровикам — женщинам в возрасте 55 лет и старше, мужчинам — 60 лет и старше. Всего получателями станут 2476 человек. Вторая адресована семьям с детьми в возрасте до 18 лет. Данную меру поддержки получат 8497 семей. Размер каждой выплаты составляет пять тысяч рублей. Обе выплаты будут перечислены в беззаявительном порядке. Выплаты на детей перечислят на лицевой счет одного из родителей или законного представителя, на который перечисляются ежемесячные «кочевые» выплаты.

Сейчас тундровики готовятся к весенне-летним перекочевкам к местам летних стоянок, местам рыбного промысла и закупают продовольствие впрок, отметил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Ямале предприниматели из отдаленных поселков могут взять кредит на льготных условиях.