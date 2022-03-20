Иркутск, 20 марта, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своём телеграм-канале 20 марта обнародовал список предпринимателей, которые добровольно ограничат предельные наценки на товары первой необходимости, растёт каждый день.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Магазин «Да!»

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционное давление на Россию и ответ Западу – трансляция»

По его словам, за два прошедших дня к соцпроекту присоединились еще 19 владельцев торговых точек.

«Радует такое понимание ситуации среди бизнесменов», — подчеркнул глава Приангарья.

В список добавили: «Велес», «Добрый», «Березка», «Курьер», «Иона», «Приречный» (Тулун); «Димыч», «Елочка», «Сибирский», «Усть-Терем», «Фасоль» и 14 обычных продовольственных магазинов (Усть-Илимск); «Белореченское» (Усолье-Сибирское); «Удача» (деревня Усть-Балей); «Фермер» (Иркутсктй район); «Татьяна», «Екатерина» (деревня Ревякина); продовольственный магазин (село Оса); «Янта-Саянск» и 8 продовольственных магазинов (Саянск).

Самыми первыми к акции присоединились: «Янта», «Слата», «Хлеб-Соль», «Удача», «Экономия» (Иркутск); «Социальный» (Братск); «Гастрономъ», «Белоречье», «Айкуша» (Залари); по три магазина в селе Холмогой и посёлке Тыреть 1-я — в Заларинском районе; шесть магазинов — в поселке Усть-Ордынский, семь магазинов — в Саянске. ТЦ «Престиж», «Вояж», «Багульник» и магазин «Хуторок» — в поселке Михайловка Черемховского района.

Как сообщало ИА REGNUM, в торговых сетях Иркутской области проводится эксперимент по добровольному ограничению наценок на социально-значимые товары. Он направлен на обеспечение доступности лекарств, медицинских материалов, базовой продуктовой корзины в условиях антироссийских санкций.

Читайте также: Торговые сети Иркутской области проводят эксперимент по ограничению наценок