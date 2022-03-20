Барнаул, 20 марта, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Антироссийские санкции спровоцировали ряд последствий для экономики. Об ажиотаже на потребительском рынке в ходе заседания Совета по экономическим вопросам при комитете Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям сообщил председатель комитета Антон Васильев. Его слова цитирует пресс-служба АКЗС.

Светлана Шаповалова Алтайский край

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«Изменения в доходах, уровне жизни пока не ощущаются в полной мере. Но колебания валютного курса привели к инфляционным процессам. Мы наблюдаем ажиотаж на потребительском рынке. У бизнеса и промышленности возникает вопрос, как быть с комплектующими, сырьем, рынками сбыта», — отметил парламентарий.

Депутат сообщил, что в Алтайском крае работает штаб по обеспечению экономической устойчивости, которым руководит губернатор. По результатам первого заседания штаба разработан план мероприятий, которые необходимы для обеспечения экономической устойчивости региона. В нем есть как бюджетные, так и социальные и банковские инструменты.

Как отметил Васильев, план будет расширяться и дополняться, в том числе благодаря предложениям от депутатов и экспертов — экономистов и отраслевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, пекарни и хлебопромышленные предприятия Алтайского края, который традиционно считается житницей России, в условиях введения антироссийских санкций оказались заложниками ситуации и вынуждены поднимать цены на свою продукцию: цена на муку и другие продукты растут каждую неделю, а помощь власти региона оказывают посредственную.

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