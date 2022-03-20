Солт-Лейк-Сити, США, 20 марта, 2022, 07:17 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Юта Джаз» нанес поражение с разгромным счетом команде «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 20 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра состоялась на паркете площадки «Вивинт Смарт Хоум Арена» в Солт-Лейк-Сити и закончилась в пользу хозяев со счетом 121:92.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «джазменов» Джаред Батлер, который набрал во встрече 21 очко. Его одноклубник — французский центровой Руди Гобер — оформил в матче дабл-дабл с 19 очками и 16 подборами.

У «Клипперс» наиболее результативным оказался форвард Роберт Ковингтон, набравший во встрече 18 очков.

Отметим, в следующем матче «Юта» 21 марта в гостях сыграет с командой «Нью-Йорк Никс», а «Клипперс» 23 марта также на выезде встретится с клубом «Денвер Наггетс».