Бразилиа, 20 марта, 2022, 01:35 — ИА Регнум. Решение о блокировке мессенджера Telegram готов отменить судья федерального верховного суда Бразилии Алешандри де Мораес, если администрация интернет-ресурса за 24 часа выполнит предписания суда. Об этом 19 марта сообщил телеканал Globo.

Иван Шилов ИА REGNUM Телеграм

В частности, суд настаивает на назначении администрацией мессенджера официального представителя в Бразилии и принять меры по противодействию распространению ложной информации. Также суд дал предписание удалить из телеграм-канала президента Бразилии Жаира Болсонару ряд сообщений, которые содержат информацию, относящуюся к тайне следствия.

Кроме того, руководству Telegram указано удалить ряд каналов проправительственных политических блогеров, которые были уличены в распространении фейковых новостей. Все требования были переданы администрации мессенджера 19 марта в 22:44 мск.

Telegram на настоящий момент уже успел выполнить часть судебных предписаний и судья де Мораес принял этот факт во внимание. Администрация мессенджера указала новый адрес для получения судебной корреспонденции и направила отчёт суду об уже принятых мерах. Суд настаивает на выполнении всех предписаний для пересмотра решения о блокировке мессенджера.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что минюст Бразилии выступил против блокировки в стране мессенджера Telegram. По мнению главы ведомства Андерсона Торреса, из-за единоличного решения судьи де Мораеса могут пострадать миллионы бразильских пользователей интернет-платформы.