Нукуалофа, 20 марта, 2022, 01:31 — ИА Регнум. Около берегов архипелага Тонга в Тихом океане были зафиксированы подземные точки магнитудой 5,9. Об этом 19 марта сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Zeml.info Землетрясение

По его данным, эпицентр землетрясения располагался на расстоянии 489 км в южном направлении от столицы королевства Тонга — Нукуалофы, где проживает порядка 22 тыс. человек. Очаг подземных толчков находился на глубине 60 км.

При этом на данный момент не поступала информация о разрушениях и пострадавших, или угрозе цунами.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта подземные толчки магнитудой 5,5 зафиксировали сейсмологи у берегов Японии.