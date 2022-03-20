Кальяри, Италия, , 00:38 — REGNUM 20 марта футбольный клуб «Кальяри» в матче 30-го тура итальянской Серии А 2021/22 уступил «Милану». Основное время встречи завершилось со счетом 1:0 в пользу «россонери». Игра проходила в Кальяри на стадионе «Сарденья Арена».

ФК Милан (сс) Maarten Van Damme

Единственный мяч на 59-й минуте встречи забил 24-летний центральный полузащитник «Милана» и сборной Алжира Исмаэль Беннасер после передачи Оливье Жиру. Желтую карточку на 77-й минуте получил защитник хозяев Рауль Белланова.

Статистика матча («Кальяри"/ «Милан»)

Удары 12/18

Удары в створ 2/5

Владение 41%/59%

Угловые 6/4

Нарушения 12/13

Составы команд:

«Кальяри»: Краньо, Гольданига, Альтаре, Ловато, Марин, Белланова (Перейро, 82'), Ликояннис (Дейола, 68'), Грасси (Кейта, 82'), Далберт (Дзаппа, 75'), Педро, Паволетти.

«Милан»: Меньян, Калабрия, Эрнандес, Калюлю, Томори, Беннасер, Кессье, Диас (Крунич, 71'), Леау (Ребич, 71'), Мессиас (Салемакерс, 78'), Жиру (Ибрагимович, 87').

Бригада арбитров: Марко ди Белло | Джорджио Перетти | Стефано Дель Джоване | Ливио Маринелли | Микаэль Фаббри.

«Милан», одержав двадцатую победу в сезоне и набрав 66 очков, вернулся на первую строчку в турнирной таблице Серии А. «Кальяри» с 25-ю очками остался на семнадцатой позиции.