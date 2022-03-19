Берлин, 20 марта, 2022, 00:11 — ИА Регнум. Германии не следует вводить немедленное эмбарго на поставки газа, нефти и угля из России, заявил в интервьюHandelsblatt главанациональногопромышленного профсоюза IG Metall Йорг Хофман.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Такое решение навредило бы экономике и потребителям Германии ущерб намного больший, чем России, отметил он.

Германии следует диверсифицировать поставки, но на это требуется время, добавил Хофман.

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Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что если поставки из России прекратятся, то стране«не хватит газа для отопления домов и для промышленности».