Москва, 20 марта, 2022, 00:00 — ИА Регнум. Более трети жителей России (37%) оценивают качество жилищно-коммунальных услуг в доме, где они проживают, как хорошее. Плохие оценки дают 31% опрошенных. Затруднились ответить 7%, приводит данные опроса Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

Иван Шилов ИА REGNUM ЖКХ

Среди проблем, связанных с качеством ЖКХ, граждан больше всего волнует плохое содержание дома, подъездов, отсутствие ремонта (9%), высокие тарифы на ЖКУ, их рост (6%), плохое содержание придомовой территории, плохая уборка (5%).

Также участникам опроса не нравится плохая работа управляющей капании, низкое качество услуг (4%), плохое отопление, водоснабжение и состояние кровли (по 3%), некачественный капремонт (2%) и проблема вывоза мусора (1%).

Поквартирный опрос проведён 19−21 февраля 2022 года в 104 населённых пунктах среди 1500 граждан РФ. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, жители России перечислили проблемы в системе ЖКХ в том месте, где они проживают.

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