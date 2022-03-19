Москва, 19 марта, 2022, 23:21 — ИА Регнум. Жители России начали относиться к путешествиям с опаской. Так, если в 2021 году не планировали отправиться в путешествие только 16% граждан, то в 2022 году — 32% (в два раза больше), приводит данные опроса Ipsos, Ассоциация туроператоров России (АТОР).

frolicsomepl Турист

Основная причина отказа от туристических поездок за границу — нехватка денег. Почти каждый второй опрошенный (47%) пояснил, что путешествие может быть не по карману в 2022 году (в 2021 году — 37%).

Почти треть опрошенных (30%) заявили об «общей политической напряженности в мире» — такого показателя раньше просто не было. Еще 13% граждан волнует закрытие аэропортов и отмена рейсов.

В поездках по России также наблюдается снижение спроса. Так, если в 2021 году по России хотели отправиться 69% респондентов, то в 2022 году — 58%.

Как сообщало ИА REGNUM, жители России, которые ездили куда-либо отдыхать летом 2021 года, в среднем потратили 38 тыс. 900 рублей на одного человека, что на 19% больше, чем в 2020 году.

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