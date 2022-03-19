Мюнхен, Германия, 19 марта, 2022, 22:21 — ИА Регнум. Мюнхенская «Бавария» в матче 27-го тура немецкой Бундеслиги 2021/22 забил берлинскому «Униону» четыре безответных мяча. Игра проходила в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена».

ФК Бавария Мюнхен

Забитыми мячами в составе хозяев отметились Кингсли Коман (16' Люка Эрнандес), Танги Ньянзу Куасси (25' Йозуа Киммих) и Роберт Левандовски (45+1' пенальти, 47' Джамал Мусиала). Желтые карточки получили Тимо Баумгартль, Джамал Мусиала и Танги Ньянзу Куасси.

Статистика матча («Бавария"/ «Унион»)

Удары 15/9

Удары в створ 7/4

Владение 68%/32%

Угловые 3/2

Нарушения 8/7

Составы команд:

«Бавария»: Нойер, Эрнандес, Куасси, Эрнандес, Упамекано, Станишич, Киммих (Толиссо, 75'), Мусиала (Забитцер, 61'), Сане (Рока, 75'), Коман (Гнабри, 68'), Мюллер (Шупо-Мотинг, 75'), Левандовски.

«Унион»: Луте, Джаекел, Баумгартль, Кнохе, Райерсон, Хедира, Очипка, Харагути (Уджа, 84'), Мехвальд (Шафер, 62'), Авоньи (Андреас, 62'), Беккер (Михель, 73').

Эта победа стала для «Баварии» двадцатой в текущем сезоне чемпионата Германии. Набрав 63 очка, мюнхенский клуб временно увеличил отрыв от дортмундской «Боруссии» до семи очков. «Унион» с 38-ю очками остался на восьмой позиции.