Лондон, , 22:12 — REGNUM Лондонский «Челси» в матче четвертьфинала Кубка Англии сезона 2021/22 одержал победу над «Мидлсбро». Основное время встречи завершилось со счетом 2:0.

Забитыми мячами в составе «Челси» отметились 28-летний таранный форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку (15' Мейсон Маунт) и марокканский атакующий полузащитник Хаким Зиеш (31' Мейсон Маунт).

Стартовые составы команд:

«Мидлсбро»: Джо Ламли, Анферни Дейкстил, Даэл Фрай (Сол Бамба, 46'), Патрик Макнейр (Ли Пелтьер, 53'), Нил Тейлор (Марк Бола, 58'), Маркус Тавернир, Джонни Хоусон, Мэтт Крукс, Исаии Джонс, Аарон Коннолли (Данкан Уотмор, 58'), Фоларин Балогун (Джош Коберн, 74').

«Челси»: Эдуар Менди, Антонио Рюдигер, Тиаго Силва, Маланг Сарр, Сесар Аспиликуэта, Рубен Лофтус-Чик, Матео Ковачич (Н'Голо Канте, 69'), Мейсон Маунт, Хаким Зиеш (Роберт Кенеди, 81'), Кристиан Пулишич (Тимо Вернер, 69'), Ромелу Лукаку (Харви Вале, 84').

Завтра, 20 марта, состоятся оставшиеся матчи ¼ финала Кубка Англии «Кристал Пэлас» — «Эвертон», «Саутгемптон» — «Манчестер Сити» и «Ноттингем Форест» — «Ливерпуль».