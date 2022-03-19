Кальяри, Италия, 19 марта, 2022, 21:58 — ИА Регнум. Сегодня, 19 марта, в Кальяри на стадионе «Сарденья Арена» футбольный клуб «Кальяри» в матче 30-го тура итальянской Серии А 2021/22 примет «Милан». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

Кирилл Венедиктов Оливье Жиру

Стартовые составы команд:

«Кальяри»: Алессио Краньо, Эдуардо Гольданига, Джорджо Альтаре, Маттео Ловато, Рэзван Марин, Рауль Белланова, Хараламбос Ликояннис, Альберто Грасси, Далберт, Жоау Педро, Леонардо Паволетти.

«Милан»: Майк Меньян, Давиде Калабрия, Пьер Калюлю, Фикайо Томори, Тео Эрнандес, Исмаэль Беннасер, Франк Кессье, Браим Диас, Джуниор Мессиас, Рафаэл Леау, Оливье Жиру.

Бригада арбитров: Марко ди Белло | Джорджио Перетти | Стефано Дель Джоване | Ливио Маринелли | Микаэль Фаббри.

На данный момент «Милан» с девятнадцатью победами и 63-мя набранными очками занимает вторую позицию в турнирной таблице чемпионата Италии. «Кальяри» с 25-ю очками располагается на семнадцатом месте.