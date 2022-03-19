Вашингтон, 19 марта, 2022, 21:43 — ИА Регнум. Рэп-исполнитель Kodak Black (Билл К. Капри) встретился с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Информацию об этом передаёт издание XXL 19 марта.

Скриншот YouTube Kodak Black

Известно, что организатором встречи стал музыкант Ray J (Уильям Рэй Норвуд-младший). В ходе общения Kodak Black выразил благодарность Трампу за помилование в 2021 году.

Напомним, что 20 января 2021 года Дональд Трамп принял решение о помиловании Kodak Black. Рэпер обвинялся в предоставлении заведомо ложной информации в официальном документе.