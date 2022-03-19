Мюнхен, Германия, 19 марта, 2022, 20:50 — ИА Регнум. Сегодня, 19 марта, в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» «Бавария» в матче 27-го тура немецкой Бундеслиги 2021/22 примет берлинский «Унион». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

ФК Бавария Мюнхен

Стартовые составы команд:

«Бавария»: Мануэль Нойер, Люка Эрнандес, Танги Ньянзу Куасси, Дайо Упамекано, Йосип Станишич, Йозуа Киммих, Джамал Мусиала, Кингсли Коман, Лерой Сане, Томас Мюллер, Роберт Левандовски.

«Унион»: Андреас Луте, Пол Джаекел, Тимо Баумгартль, Робин Кнохе, Джулиан Райерсон, Рани Хедира, Бастиан Очипка, Генки Харагути, Кевин Мехвальд, Тайво Авоньи, Шералдо Беккер.

На данный момент «Бавария» с девятнадцатью победами и 60-ю набранными очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Унион», набрав 38 очков, располагается на восьмой позиции.