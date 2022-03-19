Берлин, , 20:03 — REGNUM Берлинская «Герта» в матче 27-го тура немецкой Бундеслиги 2021/22 одержала крупную победу над «Хоффенхаймом» из Зинсхайма. Основное время матча, проходившего в Берлине на «Олимпийском стадионе», завершилось со счетом 3:0.

Игроки «Хоффенхайм» Achtzehn99.de

Забитыми мячами в составе берлинской команды Никлас Штарк (39' Марвин Платтенхардт) и Исхак Бельфодиль (63' Марк-Оливер Кемпф). Автогол на свой счет записал 23-летний защитник «Хоффенхайма» Давид Раум.

Желтые карточки получили Петер Пекарик, Кевин Акпогума и Мартон Дардаи. На матче работала бригада арбитров во главе с Даниэлем Шлагером. Ассистенты главного судьи — Свен Вашицки и Арно Болс.

Статистика матча («Герта"/ «Хоффенхайм»)

Удары 13/8

Удары в створ 6/0

Владение 32%/68%

Угловые 1/6

Нарушения 10/13

Стартовые составы команд:

«Герта»: Александер Шволов, Петер Пекарик, Дедрик Бойата, Марк-Оливер Кемпф, Марвин Платтенхардт, Никлас Штарк, Суат Сердар (Максимилиан Миттельштадт, 68'), Сантьяго Аскасибар (Линус Гехтер, 90'), Марко Рихтер (Антон Каде, 82'), Лука Тузар (Мартон Дардаи, 90'), Исхак Бельфодиль (Дэви Зельке, 81').

«Хоффенхайм»: Оливер Бауманн, Кевин Фогт, Кевин Акпогума (Джастин Че, 77'), Стефан Пош, Якоб Бруун Ларсен, Деннис Гайгер (62' Моанес Дабур), Ангело Штиллер, Дэвид Раум (Марко Йон, 88'), Андрей Крамарич, Кристоф Баумгартнер (Ховард Нордтвейт, 88'), Жоржиньо Рюттер (Том Бишоф, 77').