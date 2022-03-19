Неаполь, Италия, , 17:02 — REGNUM Сегодня, 19 марта, в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона» «Наполи» в матче 30-го тура итальянской Серии А 2021/22 примет «Удинезе». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Виктор Осимхен Liondartois

Стартовые составы команд:

«Наполи»: Давид Опина, Мариу Руй, Амир Ррахмани, Калиду Кулибали, Джованни Ди Лоренцо, Фабиан Руис, Станислав Лоботка, Андре-Франк Замбо-Ангисса, Маттео Политано, Лоренцо Инсинье, Виктор Осимхен.

«Удинезе»: Марко Сильвестри, Марвин Зегелар, Пабло Мари, Родриго Бекао, Жан-Виктор Макенго, Уолес Соуза, Дестини Удоджи, Науэль Лусеро, Роберто Перейра, Бето, Жерар Деулофеу.

В текущем сезоне 23-летний лидер «Наполи» и центрфорвард сборной Нигерии Виктор Осимхен принял участие в 24-х матчах за неаполитанский клуб во всех турнирах, в которых отметился тринадцатью забитыми мячами. Ранее сообщалось, что на Осимхена претендует мадридский «Реал».

На данный момент «Напили», одержав восемнадцать побед и набрав 60 очков, занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии. «Удинезе» с тридцатью очками идет на четырнадцатой позиции.