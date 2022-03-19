Оренбург, 19 марта, 2022, 14:38 — ИА Регнум. В Оренбургской области от COVID-19 вылечились ещё 1626 пациентов. Такую информацию 19 марта приводит оперштаб.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе исцелились уже 183 453 человека. А выявили коронавирус у 206 314 граждан.

В стационарах находятся 555 пациентов. Скончались от ковида уже 3827 человек.