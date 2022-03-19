Москва, , 14:24 — REGNUM Российский режиссёр Антон Дьяков, претендующий на победу в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм» премии «Оскар», не сможет посетить церемонию вручения кинонаграды. Об этом Дьяков рассказал агентству ТАСС 19 марта.

Цитата из фильма «Боксбалет» Оргкомитет Суздальфеста

Режиссёр объяснил, что не смог получить визу из-за закрытия консульств США в России. Он добавил, что не получил ответа и при подаче на визу в другой стране.

«Я остаюсь номинантом, этого уже не отнять, но сама поездка на церемонию невозможна», — подчеркнул Дьяков.

Антон Дьяков претендует на премию «Оскар» как создатель мультфильма «Боксбалет». Другими претендентами на премию в этой номинации являются короткометражные мультфильмы «Дела искусства» Джоанны Куинн, «Бестия» Хьюго Коваррубиаса, «Робин» Дэна Оджари и Майкла Плиза и «Стеклоочиститель» Альберто Мьельго.

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