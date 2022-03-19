Номинант из России не поедет на премию «Оскар»
Москва, 19 марта, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Российский режиссёр Антон Дьяков, претендующий на победу в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм» премии «Оскар», не сможет посетить церемонию вручения кинонаграды. Об этом Дьяков рассказал агентству ТАСС 19 марта.
Режиссёр объяснил, что не смог получить визу из-за закрытия консульств США в России. Он добавил, что не получил ответа и при подаче на визу в другой стране.
«Я остаюсь номинантом, этого уже не отнять, но сама поездка на церемонию невозможна», — подчеркнул Дьяков.
Антон Дьяков претендует на премию «Оскар» как создатель мультфильма «Боксбалет». Другими претендентами на премию в этой номинации являются короткометражные мультфильмы «Дела искусства» Джоанны Куинн, «Бестия» Хьюго Коваррубиаса, «Робин» Дэна Оджари и Майкла Плиза и «Стеклоочиститель» Альберто Мьельго.