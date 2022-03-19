Тула, 19 марта, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Легкоатлетический забег «Мы вместе Крым», приуроченный к восьмой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, состоялся 19 марта в Тульском кремле, сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Легкоатлетический забег

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Участниками мероприятия стали около 600 легкоатлетов — представителей Тульской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Московской, Омской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Тверской областей, Москвы, Республики Башкирия, Республики Чувашия, Санкт-Петербурга и Хабаровского края.

«Сегодняшний спортивный праздник — долгожданное событие для десятков поклонников легкоатлетических забегов и активного досуга. Здесь можно посоревноваться в скорости и зарядиться отличным настроением, провести время с близкими и друзьями. Уверен, вместе мы сделаем все, чтобы наша страна была здоровой и сильной державой», — приветствовал участников министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев.

Забег состоялся на разных дистанциях для разных возрастных групп: дети преодолели дистанции в 300 и 600 метров, взрослые — пять и десять километров.