Самара, 19 марта, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Стартовая площадка под российские ракеты-носители семейства «Союз» на космодроме Куру во Французской Гвиане будет навсегда законсервирована. Об этом 19 марта сообщил журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Thilo Kranz Запуск ракеты «Союз-СТ» с космодрома Куру

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Космодром Куру эксплуатируется Европейским космическим агентством (ЕКА) и французским Национальным центром космических исследований. Рогозин объяснил, что в ходе последних событий ЕКА показало себя как крайне ненадёжный партнёр. Он подчеркнул, что Россия не заинтересована в таком партнёре, поэтому стартовый комплекс на космодроме Куру под российские ракеты будет законсервирован навсегда.

Первый запуск российской ракеты «Союз» с космодрома «Куру» состоялся в 2011 году, после чего пуски проводились ежегодно. После начала российской специальной военной операции на Украине страны ЕС ввели санкции в отношении российских предприятий космической отрасли.

В ответ Роскосмос объявил о прекращении сотрудничества по организации запусков с космодрома Куру. Обеспечивающие старты отечественных ракет специалисты вернулись в Россию.