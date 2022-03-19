Омск, 19 марта, 2022, 13:11 — ИА Регнум. В Омской области за минувшие сутки зарегистрировано десять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

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Таким образом, всего за время пандемии жертвами COVID-19 в регионе стали 4056 человек. Общее число подтверждённых случаев инфицирования к настоящему времени достигло 200 068. За сутки выявлено 352 новых носителя. В ковидные стационары госпитализировано 82 пациента.

Выздоровели после COVID-19 в области 190 695 человек, в том числе 550 за последние сутки. По состоянию на 18 марта, уровень коллективного иммунитета составил 58,2% — завершили вакцинацию более 1103 тыс. жителей.