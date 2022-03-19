Салехард, 19 марта, 2022, 13:09 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию к 19 марта за сутки госпитализирован 31 человек с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечится 165 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

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Выздоровели за сутки 783 ямальцев. Заразились коронавирусом 265 человек — на 24 больше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых восемь вахтовиков.

С начала пандемии в ЯНАО на 19 марта зарегистрировано 134 073 случая заражения коронавирусом, выздоровели 125 505 человек, 1026 скончались (на одного человека больше, чем днём ранее).